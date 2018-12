L’histoire entre Laurent Ciman et le Dijon FCO aura duré le temps d’une demi-saison. On le savait depuis quelques jours déjà, le défenseur central belge quitte la Bourgogne après 9 apparitions en Ligue 1 qui ne resteront pas dans les mémoires. Restait à savoir où il allait rebondir.

Arrivé du Los Angeles FC cet été, où il avait réalisé six bons mois, après une expérience marquante à l’Impact Montreal, le Belge de 33 ans n’aura su s’imposer dans le Championnat de France et retrouve le Canada, chez le rival du Toronto FC. La couleur du maillot ne changera pas.

Welcome to the Red side of the rivalry, @LaurentCiman23

: https://t.co/aLQ3Ll2WvY#TFCLive pic.twitter.com/joMWkhComv

— Toronto FC (@torontofc) 27 décembre 2018