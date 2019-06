Cette saison, le club belge du FC Malines évoluait en D2 Belge et avait réussi à remporter la Coupe de Belgique contre La Gantoise (2-1). Des prestations solides pour les Sang et Or qui auraient pu participer à la prochaine Ligue Europa. Néanmoins, il n’en sera rien. Le club restera en deuxième division et ne jouera pas l’Europe puisqu’il est soupçonné d’avoir truqué des matches.

« La Haute Commission de règlement des litiges en appel a annoncé son verdict dans l’enquête fédérale « Propere Handen ». Il punit le FC Malines par un séjour prolongé en 1B, une déduction de 12 points pour la saison prochaine et aucune participation à la coupe d’Europe et de la coupe de Belgique pour la saison prochaine. Nous ne comprenons pas cette décision, nous sommes innocents. Nous allons maintenant étudier le dossier et envisage de faire appel » a répondu le club dans un communiqué.