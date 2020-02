Douzième de Serie A, le Torino affiche un bilan de 8 victoires, 3 nuls et 11 défaites en 22 journées de championnat. Mais l’écurie italienne reste sur 4 défaites lors des 4 dernières journées. Une situation à laquelle les dirigeants du Torino souhaitent remédier.

Ce mardi, le club transalpin a annoncé le départ de son entraîneur. « Le Torino annonce donc avoir résilié mutuellement le contrat de Walter Mazzarri. Le club tient à remercier le technicien et toute son équipe pour le dévouement, la justesse et le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant ces deux années ». Mazzarri est remplacé par Moreno Longo, qui a entraîné les U19 Granata entre 2012 et 2016.