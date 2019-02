Ces dernières saisons, plusieurs jeunes anglais commencent à sortir du lot, à l’image de Trent Alexander-Arnold, Jadon Sancho ou encore Dominic Solanke. Aujourd’hui, Liverpool a officialisé le premier contrat professionnel de Paul Glatzel.

Le capitaine des moins de 18 ans de Liverpool possède la double nationalité allemande-anglaise. L’attaquant des Reds pourra donc potentiellement s’illustrer dans les prochaines saisons.

We're delighted to announce Paul Glatzel has signed his first professional contract with the Reds ! https://t.co/wzWMK2e3bj

— Liverpool FC (@LFC) 20 février 2019