C’était attendu depuis quelques jours. Le portier de La Gantoise, Lovre Kalinic, s’est engagé avec Aston Villa. Le gardien international croate de 28 ans rejoindra officiellement le club anglais le 1er janvier à l’ouverture du marché des transferts. Le club a confirmé sa signature jusqu’en 2023.

Après l’annonce de ce transfert, l’entraîneur d’Aston Villa s’est montré très satisfait. « Nous sommes ravis de recruter un joueur de la qualité et de l’expérience de Lovre. C’est un gardien hors pair et nous sommes impatients de l’accueillir lorsqu’il nous rejoindra début janvier », a ainsi déclaré Dean Smith, l’entraîneur d’Aston Villa.

Full story as Dean Smith makes his first signing as Head Coach https://t.co/DDvjVu7xkS #PartOfThePride #AVFC pic.twitter.com/5uCNX1sW5G

— Aston Villa FC (@AVFCOfficial) 21 décembre 2018