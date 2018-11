Le Shakhtar Donetesk vient d’officialiser la prolongation de contrat de son ailier droit Marlos. Le Brésilien naturalisé Ukrainien est désormais lié au club jusqu’en 2021. Marlos avait rejoint le Shakhtar en juillet 2014. Il a disputé 183 matches et inscrit 52 buts pour le club, toutes compétitions confondues.

Cette saison, le milieu de terrain a pris part à 15 matchs et marqué 6 buts. Champion d’Ukraine 2017 et 2018, vainqueur de la Coupe d’Ukraine 2016, 2017 et 2018, mais également vainqueur de la Supercoupe d’Ukraine 2014, 2015 et 2017, Marlos évolue avec la sélection ukrainienne depuis 2017 et compte 11 apparitions sous le maillot jaune.