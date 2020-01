Strahinja Pavlovic est monégasque ! Le défenseur central de 18 ans s’est engagé ce vendredi pour cinq ans avec l’AS Monaco, en provenance du Partizan Belgrade. Le Serbe sera cependant prêté dans son ancien club jusqu’à la fin de la saison. Le montant de l’opération s’élève à environ 10 M€, plus 2M€ de bonus s’il joue 25 matches la saison prochaine, 1 M€ en cas de qualification en Ligue des Champions 2021/2022 et un pourcentage à la revente.

L’AS Monaco a officialisé le transfert sur son compte Twitter via un communiqué. « Suite à l’accord trouvé avec le Partizan, Strahinja Pavlovic s’est officiellement engagé avec l’AS Monaco », a déclaré le club. Formé au Partizan Belgrade, Pavlovic y a fait toutes ses classes. Il a joué 18 matchs de championnat cette saison et 12 rencontres de Ligue Europa. L’athlétique défenseur (1m94, 94 kg), international espoir serbe, fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération.