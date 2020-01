Le Montpellier Hérault Sporting Club vient d’officialiser sa première recrue du mercato hivernal en la personne de Yun Il-Lok, attaquant international sud-coréen de 27 ans, qui était libre à l’issue de son contrat aux Yokohama F. Marinos (Japon).

Ce droitier d’1m78 est passé par toutes les catégories jeunes de la sélection nationale sud-coréenne et compte 8 sélections chez les A (1 but). Passé les formations sud-coréennes du Gyeongnam FC et du FC Séoul, il avait rejoint le Japon en janvier 2018. Prêté à Jeju United (Corée du Sud), il s’est révélé la saison dernière en inscrivant 11 buts et en délivrant 6 passes décisives en 35 matches.