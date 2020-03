Un peu plus d’une semaine après l’annonce du départ d’Ibrahim Kamara, à la tête des Éléphants depuis novembre 2017, la Côte d’Ivoire vient d’annoncer le nom de son nouveau sélectionneur ! Il s’agit de Patrice Beaumelle. Figure bien connue de la sélection ivoiriennne de football, le Français de 41 ans agissait en qualité d’adjoint d’Hervé Renard depuis 2008 (Zambie, Angolais, Côte d’Ivoire, LOSC, Maroc), remportant avec lui la CAN 2015 avec les Éléphants.

En 2019, Patrice Beaumelle avait pris son envol et pris seul les rênes de la sélection olympique du Maroc. Le Maroc ayant été éliminé par le Mali, le technicien avait quitté son poste en septembre 2019. Il était libre depuis. « En Réunion, ce mercredi au siège de la fédération Ivoirienne de football Comité, le Comité Exécutif a procédé à la nomination du nouveau Sélectionneur des Éléphants. Le choix est porté sur Patrick Beaumelle, adjoint de l’ex Sélectionneur Hervé Renard. Le technicien français conduira les Éléphants pour une durée d’un an, » peut-on lire sur le site de la Fédération ivoirienne de football. La première mission de Patrice Beaumelle est la qualification à la CAN 2021. La double confrontation contre Madagasacar, les 23 et 31 mars prochains, s’annonce décisive.