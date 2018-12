Libre de tout contrat suite à son expérience avec l’Espanyol Barcelone, Quique Sanchez Flores retrouve du service. L’entraîneur espagnol de 53 ans s’est engagé avec la formation chinoise du Shanghai Shenua. Un contrat dont la durée n’a pas été communiquée par le club.

Il remplace le local Wu Jingui qui avait terminé onzième du dernier exercice. Accompagné de ses assistants, il va découvrir la neuvième équipe de sa carrière d’entraîneur. A Shanghai, il retrouvera notamment Fredy Guarin (ex Inter et AS Saint-Etienne) et Demba Ba (ex Chelsea).