Septième sur douze de la Conférence-Est de MLS, l’Impact de Montréal a annoncé mercredi que Rémi Garde avait été démis de ses fonctions et que Wilmer Cabrera, jusqu’ici coach du Houston Dynamo, le remplacera à titre d’entraîneur principal. L’entraîneur-adjoint Wilfried Nancy et l’entraîneur des gardiens Rémy Vercoutre demeureront au sein du personnel d’entraîneurs de Wilmer Cabrera, alors que l’entraîneur-adjoint Joël Bats et le préparateur physique Robert Duverne ne resteront pas avec l’Impact.

« Puisque j’ai un très grand respect pour Rémi comme personne et comme professionnel, cette décision a été très difficile et longuement réfléchie, mais nos insuccès des derniers mois et la façon dont le club se comporte sur le terrain nous ont mené vers ce changement, » a déclaré le président et chef de la direction de l’Impact de Montréal, Kevin Gilmore. Arrivé en 2017, après une aventure à Aston Villa, Rémi Garde compte un bilan de 24 victoires, 29 défaites et 8 nuls en saison régulière de MLS, manquant les play-offs en 2018, après avoir terminé la saison au septième rang de la Conférence Est.

L'Impact annonce que Rémi Garde a été démis de ses fonctions. Wilmer Cabrera est nommé entraîneur-chef. >> https://t.co/CgkFOJiuS7 Impact announces that Rémi Garde was relieved of his duties. Wilmer Cabrera is named Impact head coach. >> https://t.co/LBruKktlYl#IMFC pic.twitter.com/lR9vu2nzE1 — Impact de Montréal (@impactmontreal) August 21, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10