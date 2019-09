Ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille, Romain Cagnon s’est trouvé un nouveau club. Le portier s’est en effet engagé avec l’actuel deuxième du classement de Ligue 2, Lorient. Les Merlus ont annoncé la nouvelle sur leur site officiel.

« Le FC Lorient enregistre aujourd’hui l’arrivée de Romain Cagnon (22 ans), gardien de but de la réserve de l’Olympique de Marseille la saison passée et libre de tout contrat. Romain vient renforcer le pôle des gardiens de but du FC Lorient et s’entraînera quotidiennement avec le groupe professionnel ou le groupe de National 2. Il s’est engagé pour une saison avec les Merlus ».

Romain Cagnon rejoint le @FCLorient. Il vient renforcer le pôle des gardiens de but des Merlus.

https://t.co/WnMgbrmtrX pic.twitter.com/e7hBbaMVGb — FC LORIENT (@FCLorient) September 6, 2019

