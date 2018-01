Les médias ibériques l’annonçaient depuis quelque temps, et c’est maintenant officiel : Roque Mesa est nouveau joueur de Séville. Le milieu de terrain arrivé à Swansea City cet été revient donc en Liga six mois après l’avoir quittée.

Le milieu de terrain est prêté jusqu’à la fin de saison. Swansea ne précise pas l’existence d’une option d’achat, mais les médias espagnols affirmaient que Séville pourrait se l’offrir en fin de saison.

We can confirm that @RoqueM26 has joined @SevillaFC on loan until the end of the season.

Good luck, Roque !

Full story https://t.co/oEuOgocfmd pic.twitter.com/WD2z8fvEnf

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 30 janvier 2018