Actuellement 24 formations évoluent dans la ligue nord-américaine de football, la Major League Soccer. On y retrouve 21 équipes américaines avec notamment la nouvelle franchise du FC Cincinnati mais aussi 3 formations canadiennes avec l’Impact de Montreal, les Whitecaps de Vancouver et le Toronto FC. En 2020, l’Inter Miami et le Nashville SC rejoindront le championnat avant qu’Austin FC les imitent en 2021. Cela portera la MLS à 27 formations. Et ce n’est pas fini !

La Major League Soccer vient d’annoncer que Saint-Louis accueillera la 28e franchise en 2022. « C’est avec une grande fierté que nous accueillons St. Louis au sein de la Major League Soccer » a annoncé Don Garber le commissaire de la MLS. Un stade de 22 500 personnes - pouvant être étendu à 25 500 - devrait être construit dans le quartier Downtown West de Saint-Louis. En avril dernier, la ligue nord-américaine a exprimé son envie de passer à terme à 30 équipes.

It's official ! St. Louis will be the the 28th team in Major League Soccer. https://t.co/UHOGHQG7Gg — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2019

