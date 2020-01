Voulant jouer la concurrence au poste de gardien de but, le Stade Brestois a décidé de miser sur le jeune portier formé au Paris Saint-Germain, Sébastien Cibois (21 ans). Libre depuis qu’il a résilié son contrat avec le club de la capitale en septembre dernier, il s’est engagé avec les Bretons pour deux ans et demi.

Il viendra ainsi épauler Gautier Larsonneur et Donovan Léon dans l’effectif rouge et blanc avec lequel il est lié jusqu’en juin 2022. Il avait auparavant fait un test du côté de l’Atlético de Madrid. « Comme Julien Fabri était parti, le staff souhaitait continuer à travailler avec trois gardiens. On a porté notre choix sur le profil d’un jeune élément avec des qualités, à qui on peut laisser du temps pour continuer à travailler en compagnie de deux gardiens de bonne qualité. À lui de faire le maximum pour s’imposer chez nous. Nous sommes en tout cas satisfaits d’avoir pu finaliser la signature de Sébastien » s’est félicité le directeur sportif du Stade Brestois Grégory Lorenzi suite à cette signature.