Lundi, en conférence de presse, Ghislain Printant a avoué qu’il attendait plusieurs recrues à l’AS Saint-Étienne. « Ensuite, on a ciblé entre cinq et six joueurs pour venir nous renforcer. Il y aura des renforts pour les postes de latéraux, à droite et à gauche pour tout vous dire. Au milieu, il y aura deux joueurs qui viendront nous renforcer. Ensuite, il y aura deux joueurs à vocation offensive ».

Pour venir renforcer la défense, le nom de Sergi Palencia était cité. Prêté la saison dernière à Bordeaux, le latéral droit du Barça est officiellement un joueur de l’ASSE. Les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ont annoncé sa signature pour 4 ans. « Ce vendredi, l’AS Saint-Etienne et le FC Barcelone ont conclu un accord pour le transfert de Sergi Palencia dans le Forez. Le jeune et tonique défenseur (1,72 m, 68 kg) devient ainsi la quatrième recrue de l’ASSE qui a déjà enregistré les arrivées d’Harold Moukoudi, Franck Honorat et Alpha Sissoko. Sergi Palencia, prêté la saison dernière aux Girondins de Bordeaux, s’est engagé jusqu’en 2023 ».

