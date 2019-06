Le Bologna FC 1909 indique avoir conclu un accord avec Sinisa Mihajlovic pour le renouvellement du contrat de l’entraîneur serbe jusqu’au 30 juin 2022. « C’est un moment important pour notre club », a déclaré le président Joey Saputo. « L’accord avec Sinisa est la base d’un projet technique ambitieux : nous voulons progresser et je pense que la meilleure façon de le faire est de continuer avec des hommes et des professionnels de haut niveau comme Mihajlovic. Nous travaillons maintenant à la constitution d’une équipe qui donne satisfaction à nos fans ».

Arrivé sur le banc de Bologne en janvier, le technicien de 50 ans a relevé une équipe qui était encore 18e à la 30e journée... et a fini la saison en trombe, accrochant la 10e place lors de la 38e et dernière journée ! Annoncé sur les tablettes de la Juventus, c’est un Sinisa Mihajlovic heureux qui a réagi à cette prolongation. « Je voulais vraiment Bologne parce que le club a un projet ambitieux. Avec ses dirigeants, ces derniers mois, il a créé un groupe fantastique et les fans nous ont toujours soutenus. Nous travaillons en parfaite harmonie avec le président et les dirigeants pour renforcer notre équipe. Il existe des bases pour obtenir d’excellents résultats ».

| Ufficiale : Sinisa Mihajlovic rinnova il contratto col Bologna fino al 2022#WeAreOne pic.twitter.com/J5iZx5a4OI — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 8 juin 2019

