Quasiment pas utilisé la saison dernière en Ligue 1 (1 apparition), l’attaquant algérien Idriss Saadi quitte Strasbourg. La formation entraînée par Thierry Laurey vient d’annoncer le départ de son joueur sous forme de prêt.

« Idriss Saadi retrouve la Belgique et la Jupiler Pro League. Le Racing et le Cercle bruges sont en effet tombés d’accord pour un prêt d’un an du joueur algérien », indique le club alsacien.

