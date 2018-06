Strasbourg et Clermont viennent de tomber d’accord pour le transfert de Ludovic Ajorque (24 ans). Il a signé un contrat de 4 ans. C’est le club auvergnat qui en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux. L’attaquant jouera donc en Ligue 1 la saison prochaine.

Cette année, il a réalisé quelques belles prestations. En 37 rencontres de Ligue 2, il a marqué à 14 reprises, ce qui lui a permis de se hisser à la 6e place du classement des meilleurs buteurs du championnat.

Le Clermont Foot 63 et le Racing Club de Strasbourg Alsace ont trouvé un accord pour le transfert de Ludovic Ajorque.

Merci pour tout ce que tu as fait pour le club et bonne continuation Ludovic !! pic.twitter.com/UO7aeX4LRp

— Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) 4 juin 2018