Arrivé à Nantes à l’été 2016 après un passage par les jeunes du Barça, Théo Chendri (21 ans) n’aura jamais porté le maillot de l’équipe première. L’ailier ou attaquant a annoncé ce soir qu’il quittait les Canaris, après avoir résilié son contrat, pour s’en aller dans le club de Fremad Amager en 2e division danoise.

Le joueur n’était pas satisfait de sa situation comme il nous l’avait confié en 2017 « Je tiens à remercier mes coéquipiers pour ces deux années et demie. Je pars avec beaucoup d’amitiés et c’est pour moi le plus important. Je remercie mon coach en équipe, Pierre Aristouy, qui a su m’accorder beaucoup de confiance et avec qui j’ai beaucoup appris », a notamment expliqué le joueur dans un communiqué.