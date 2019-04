Enfant du cru, Tom Davies (20 ans) connaît sa troisième saison pleine avec les Toffees. Le rugueux milieu de terrain connaît néanmoins quelques difficultés avec 19 matches pour 0 but et 1 passe décisive. Bloqué par André Gomes et Idrissa Gueye, le natif de Liverpool conserve la confiance de ses dirigeants. Jusque-là sous contrat jusqu’en juin 2022, il a prolongé d’une saison supplémentaire.

Il s’est félicité de cet accord : « je suis préparé à signer un nouveau contrat. C’est tout ce que je voulais depuis mon enfance et je suis tellement heureux. Je pense que le club a confiance en moi et l’a démontré en me donnant ce contrat. Je progresse tout le temps et c’est le lieu où je sens que je peux me développer. C’est là où je veux être. »