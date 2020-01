C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : Tomáš Souček (24 ans) s’est engagé en faveur de West Ham ce mercredi. Le milieu de terrain international tchèque (13 sélections, 2 buts) est prêté par le Slavia Prague aux Hammers, qui disposent d’une option d’achat située autour de 20M€, jusqu’à la fin de la saison. Lors de l’exercice en cours, il a inscrit 10 buts en 25 matches.

David Moyes, l’entraîneur de West Ham, s’est réjoui, sur le site officiel du club londonien, de cette nouvelle recrue au sein de son effectif : « nous sommes ravis d’accueillir Tomáš à West Ham United. Je pense qu’il nous donne beaucoup de qualités différentes, mais surtout, il correspond au profil du joueur que nous voulons apporter au Club. Il est jeune et affamé mais avec un pedigree établi et un talent éprouvé. ». Les coéquipiers d’Issa Diop pointent à la 17e place en Premier League et devront cravacher pour obtenir leur maintien dans l’élite.