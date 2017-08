Auteur d’un début de saison catastrophique avec cinq revers en autant de matches de Ligue 2, le RC Lens espère trouver des solutions grâce a mercato. Et ce mardi, le club nordiste annonce que le jeune milieu malien Souleymane Diarra (22 ans) a rejoint les Sang et Or.

« A quelques jours de la fin du mercato estival, le milieu de terrain Souleymane Diarra a été prêté par le club hongrois Ujpest au Racing club de Lens. L’international malien portera donc les couleurs sang et or cette saison... », peut-on lire sur le communiqué officiel du RCL.