Vainqueur de la Ligue des Champions 2010 et finaliste de la Coupe du monde la même année, Wesley Sneijder a marqué le football néerlandais lors de la dernière décennie. Pour autant, le milieu de terrain offensif de 35 ans a décidé de raccrocher les crampons comme il l’a expliqué dans une vidéo sur le site d’Utrecht.

Passé sous le maillot de l’Ajax Amsterdam, du Real Madrid, de l’Inter Milan, de Galatasaray, de l’OGC Nice et d’Al-Gharafa, le Batave a connu 134 capes et a marqué 31 buts avec les Oranjes. Il a dans ses bagages des titres de champion des Pays-Bas, d’Espagne, d’Italie et de Turquie.

134-voudig International @sneijder101010 tekende een contract in @Galgenwaard030 De geboren Utrechter zal dit seizoen de thuiswedstrijden bekijken vanuit zijn eigen skybox en treedt hiermee toe tot de FC Utrecht Business Club. Lees hier meer https://t.co/kf4VFP48MQ — FC Utrecht (@fcutrecht) August 12, 2019

