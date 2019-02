Avec le départ de Leandro Paredes pour le PSG, le Zenit devait lui trouver un remplaçant. C’est chose faite avec la venue de Wilmar Barrios, qui s’est engagé ce vendredi. Il a même participé à son premier entrainement.

Le Colombien de 25 ans, qui évoluait à Boca Juniors avec lequel il a disputé la finale aller et retour de Copa Libertadores comme titulaire, a signé un contrat de 4 ans et demi avec la formation russe.

We're delighted to confirm the signing of Wilmar Barrios from Boca Juniors

The Colombian has signed a four and-a-half year deal with the blue-white-sky-blues#WelcomeWIlmar pic.twitter.com/eP9ZlLsJBD

— FC Zenit in English (@fczenit_en) February 1, 2019