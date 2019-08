Arrivé en juin 2018 au RC Lens en provenance d’Orléans, l‘attaquant de 27 ans Yannick Gomis quitte le Nord de la France pour rejoindre la Bretagne et l’En Avant Guingamp. « Par ailleurs, le Racing Club de Lens tient à remercier le SM Caen, le FC Lorient et le joueur pour leur attitude respectueuse pendant cette période de négociations sur ce transfert », tient à préciser le club lensois, synonyme de petit tacle pour le club breton. Le transfert est estimé entre 3 et 4 millions d’euros.

Le buteur sénégalais avait inscrit la bagatelle de 16 buts en 38 rencontres de Ligue 2 la saison passée. C’est un véritable coup dur pour le RCL qui se retrouve presque sans numéro 9 à J-3 de la fin du mercato. Florian Sotoca et Simon Banza peuvent évoluer à ce poste, mais cela paraît un peu juste pour un club qui a l’ambition de monter en Ligue 1 cette saison. D’autant plus qu’un autre joueur offensif pourrait quitter Lens dans les prochains jours, il s’agit de Mounir Chouiar.

