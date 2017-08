Depuis quelques jours, le nom de Thomas Mangani est cité du côté de Montpellier. Mais le milieu de terrain ne quittera a priori pas le SCO d’Angers cet été. Le club vient d’annoncer sa prolongation de contrat jusqu’en 2020 dans un communiqué de presse publié sur le site officiel du club.

L« ui resta ! Nous aurions pu débuter cet article par le très en vogue « Se Queda », mais pour Thomas Mangani, et ses origines, l’italien nous semblait être plus approprié. Vous aurez bien évidemment compris ce que ces deux mots veulent dire… Et surtout ce qu’ils impliquent ! Voilà une nouvelle qui devrait sans nul doute ravir le peuple scoïste… Thomas Mangani vient de prolonger de deux saisons supplémentaires son aventure avec Angers SCO ! Cette aventure qui avait débuté, rappelons-nous, un soir de février 2015, face à Tours, en Domino’s Ligue 2…. »