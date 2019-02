La terre a tremblé à Nice récemment. En effet, les Aiglons se sont séparés de leur président, Jean-Pierre Rivère, et de son bras droit, Julien Fournier, directeur général du club azuréen. Et si leurs remplaçants ont été annoncés, en la personne de Gauthier Ganaye à la présidence et de Claude Li à la direction générale, Nice Matin annonce que le club pourrait récupérer un directeur sportif.

En effet, l’ancien joueur de l’AS Monaco Gilles Grimandi, qui avait côtoyé Patrick Vieira à Arsenal, pourrait rejoindre le club et s’occuper de la partie sportive. « Ce serait une excellente chose pour le club », assurait un proche de Grimandi à Nice Matin. Pour rappel, cet été, Serge Recordier, responsable technique au sein de la cellule de recrutement du club azuréen, était parti à Monaco cet été et n’a jamais été remplacé par l’OGC Nice.