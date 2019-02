Actuellement sous contrat jusqu’en 2020 avec l’OL, Anthony Lopes devrait prochainement prolonger son bail chez les Gones. Pourtant, les négociations n’ont toujours pas abouti, et le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, avait pointé du doigt les agents du portier portugais, indiquant qu’ils « vivent dans un autre monde ». Interviewé par L’Équipe, Lopes a tenu à répondre à cette petite pique de son dirigeant : « Là où ils sont, il y a du réseau, pourtant (rires). Je prends tout ça positivement, c’est la logique des négociations, et je ne me prends pas du tout la tête à ce niveau-là, je sais que mes conseillers veulent le meilleur pour moi et que j’ai seulement à m’occuper de mon jeu. Je suis assez loin de tout ça. J’ai lu ce que le président a dit, bien sûr, mais encore une fois, ça fait partie des négociations. En 2015, j’avais signé ma prolongation à un an seulement de la fin de mon contrat. C’est donc une expérience que j’ai déjà vécue, je ne l’appréhende pas spécialement. »

« Ma volonté ? Trouver un terrain d’entente avec l’OL, mais dans le foot, on sait que tout peut arriver, a continué le Portugais. Je ne me fais pas trop de souci, on verra dans les semaines à venir. Je n’irai jamais au clash, je respecte bien trop le club, le président et les supporters, ce ne serait pas moi. Tout peut arriver, mais partir pour partir, je n’en vois pas l’utilité. »