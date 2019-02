En discussion pour prolonger le bail de plusieurs de ses éléments, Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a été relativement clair sur l’absence d’avancement dans le dossier de la prolongation de son portier Anthony Lopes : c’est la faute des agents de l’international portugais.

« Je ne vous cache pas qu’avec Anthony, on a engagé les discussions et que j’ai l’impression que ses agents vivent dans un autre monde. Je le vois bientôt mais on a engagé des discussions », a indiqué Jean-Michel Aulas au cours d’une conférence téléphonique ce mercredi matin à laquelle Foot Mercato était convié.