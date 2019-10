Mercredi soir, Anthony Lopes a fait une bourde qui a coûté cher à l’OL face à Benfica. En effet, son équipe s’est finalement inclinée 2 à 1, alors qu’elle était revenue au score. Visage fermé, le gardien a quitté le stade de la Luz très déçu. Il affichait la même mine à l’échauffement samedi soir. Un moment dont il a profité pour s’excuser auprès des Bad Gones. Impeccable sur sa ligne, le Portugais a été bon.

Après la rencontre, il s’est confié à OLTV. « Cette victoire fait du bien pour beaucoup de choses : les têtes, les points. On a fait une très bonne première mi-temps. Là on a une semaine pour travailler pour pouvoir ajuster certaines choses. C’était compliqué pour moi mercredi soir. L’accueil que j’ai eu me fait chaud au cœur. Je les remercie vraiment. »