En dépit du mécontentement des supporters, Rudi Garcia a été nommé entraîneur de l’Olympique Lyonnais. L’annonce a été faite ce lundi et la conférence de presse de présentation avait lieu ce mardi. Jean-Michel Aulas, dont le choix étonne à cause du passé marseillais récent de son nouvel entraîneur, a expliqué ce qui avait fini par le convaincre chez Garcia. L’expérience, ce que n’avait pas Sylvinho dans ce métier, est notamment une donnée importante.

« Garcia a plus de 700 matches dirigés, 80 matches de coupes d’Europe. On a interrogé les dirigeants de Lille, de la Roma et de Marseille. Rudi est resté 6 ans au LOSC. Michel Seydoux a commencé à Lyon et est allé à Lille par mon intermédiaire. Nous avions quelques points de référence, le titre à Lille, des qualifications en coupes d’Europe, les 6 ans au club. On a interrogé la Roma, où il a fini vice-champion de Serie A dans un contexte important. Il a gagné les derbys face à la Lazio. À Marseille, il a été finaliste de la Ligue Europa ici au Groupama Stadium. Il a une expérience et des participations en coupes d’Europe qui ont retenu notre attention. Il a toutes les caractéristiques qui coïncident avec l’OL. »

