Après le PSG, place à l’OL en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Le club rhodanien rêve bien évidemment de s’inspirer de la belle victoire des Parisiens à Old Trafford face à Manchester United. Mais sans son champion du monde Nabil Fekir, suspendu pour ce match, l’exploit ne sera pas simple face à une équipe du Barça redoutable en Liga cette saison et qui n’a jamais perdu contre l’OL en six confrontations. Et pour ce match déterminant pour la suite de la saison, notre partenaire ParionsSport en Ligne vous propose de miser sur trois cotes alléchantes et pour le moins réalisables, statistiques à l’appui.

L’OL l’emporte 2-1 face au Barça (cote à 12)

En Ligue des Champions, tout est possible. L’AS Roma l’a prouvé l’an passé en terrassant le Barça 3-0 au stade Olympique. L’OL compte bien s’en inspirer, tout comme ses victoires de prestige à Manchester face à City cette saison en phase de poules et aussi lors de la victoire 1-0 face au Real Madrid en 2010 lors du 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Entre une équipe de l’OL redoutable face aux gros (victoire contre le PSG 2-1 au Groupama Stadium et à Manchester City 2-1), et une équipe du Barça qui survole la Liga, mais qui a moins de facilités en Ligue des Champions ces dernières saisons à l’extérieur (5 victoires, 5 nuls et 5 défaites lors de ses quinze derniers déplacements), le combat s’annonce épique, mais pourrait tourner en faveur des Lyonnais qui raffolent des 2-1 face aux gros.

Doublé de Memphis Depay face au Barça (cote à 14)

Orphelin de Nabil Fekir sur ce match, l’OL pourra compter sur son autre star Memphis Depay pour enflammer la rencontre. Si l’attaquant néerlandais est l’actuel meilleur passeur de la compétition (4 offrandes), il pourrait se muer en buteur au Groupama Stadium face au Barça. Surmotivé à l’idée de se montrer face au club catalan, l’attaquant international néerlandais pourrait profiter de ce match pour se montrer aux yeux de toute l’Europe pour s’offrir un match référence susceptible de lui ouvrir des portes plus prestigieuses que celles de l’OL pour la saison prochaine. Redoutable la saison passée avec le club rhodanien, Depay pourrait sortir du bois et s’offrir un inattendu doublé, il en a clairement les capacités.

L’OL et le Barça font match nul 2-2 (cote à 11,5)

Il y a quelques semaines, l’OL faisait match nul 2-2 face à Manchester City. Un match qui symbolise bien la puissance offensive du club rhodanien, mais aussi ses faiblesses défensives. Lyon a d’ailleurs encaissé 11 buts en Ligue des Champions cette saison, total le plus élevé parmi les équipes encore en lice au stade des huitièmes de finale. Emmenés par son public et surmotivés par leur adversaire du soir, les Lyonnais vont tout donner. Mais comme souvent face à de grandes équipes, la moindre erreur se payera cash. Comment ne pas évoquer ici, Lionel Messi, qui aura à cœur de briller dans une compétition qui lui tourne le dos depuis plusieurs saisons malgré une statistique folle. Depuis (et en incluant) la finale de l’édition 2009, le joueur de Barcelone Lionel Messi a inscrit 90 buts en 90 titularisations en Ligue des Champions. Les septuples champions de France sont prévenus. Un match nul (comme souvent avec l’OL à ce stade de la compétition) est donc une option plus qu’envisageable.

