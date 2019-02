L’Olympique Lyonnais a tenu le match nul à domicile face au FC Barcelone, sans encaisser le moindre but. Un bon résultat face au club catalan, malgré des difficultés dans le jeu, côté lyonnais. Le latéral droit Léo Dubois a réagi à chaud au micro de RMC Sport.

« Je pense qu’en première mi-temps, on aurait pu faire mieux avec le ballon, les presser plus. Mais c’est une grande équipe, on a fait notre match, l’important c’était de ne pas prendre de buts, on aura toutes nos chances au retour. (…) Ils ont une très bonne équipe et on a plutôt bien géré même s’ils ont eu des occasions. Nous aussi on en a eues qui auraient pu finir au fond. On peut faire quelque chose au retour. Il faudra provoquer notre chance, notre destin. On a les qualités pour faire un coup là-bas. Et croire aux équipes françaises, comme l’a dit Mbappé la semaine dernière », a commenté le joueur de l’OL.