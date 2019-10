La onzième journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui avec notamment une confronation de bas de tableau entre l’Olympique Lyonnais et le FC Metz. A domicile, les Gones vont tenter d’arracher leur première victoire de l’ère Rudi Garcia.

Pour cela, ils s’établissent dans un 4-2-3-1 où Anthony Lopes siège dans les buts. Le gardien portugais est devancé par Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Youssouf Koné. Lucas Tousart est aligné en sentinelle aux côtés de Thiago Mendes. Jeff Reine-Adélaïde, Memphis Depay et Houssem Aouar soutiennent Moussa Dembélé en attaque.

De son côté, le FC Metz adopte un 4-4-2 avec Alexandre Oukidja dans les cages. Fabien Centonze, Stoppila Sunzu, Mamadou Fofana et Manuel Cabit composent la défense. Kevin N’Doram et Habib Maïga sont associés au cœur du jeu tandis que Adama Traoré et Farid Boulaya prennent les ailes. Habib Diallo et Thierry Ambrose sont associés en attaque.

Les compositions :

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Tousart, Mendes - Reine-Adélaïde, Depay, Aouar - Dembélé

FC Metz : Oukidja - Centonze, Sunzu, Fofana, Cabit - Traoré, N’Doram, Maïga, Boulaya - Diallo, Ambrose