Hier soir, Eurosport a frappé un joli coup en publiant une interview de Jean-Michel Aulas en plusieurs parties. Si la deuxième évoquait le ras-le-bol d’une certaine partie du public du Groupama Stadium, c’est bien la première qui a fait le plus parler. En clair, JMA a reconnu publiquement qu’il regrettait d’avoir cédé à la pression des supporters lyonnais dans le cas Bruno Genesio.

Une confession rare qui n’a pas manqué de faire réagir. Y compris le président des Gones qui a déploré la recherche de buzz. « Cet article, comme celui sur Bruno Genesio ne correspond pas à l’entretien enregistré de 45 minutes accepté cet après-midi (hier) et c’est bien dommage de ne rechercher que du buzz. Interroger 2, 3 personnes anonymes sur les réseaux sur 1 moyenne de 50 000 spectateurs en hausse permanente c’est 0,5 /10000 !!! » C’est dit

