Mercredi soir au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a créé la surprise en battant la Juventus (1-0) en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Le 17 mars prochain, à l’Allianz Stadium, les Gones devront donc terminer le travail pour obtenir leur billet pour le prochain tour mais la tâche s’annonce compliquée face à des Bianconeri qui tenteront de renverser la vapeur. Interrogé par Téléfoot, le milieu rhodanien Houssem Aouar s’attend en tout cas à un match difficile.

« Il ne faut surtout pas s’enflammer, on sait que là-bas ça va être compliqué. Ils vont avoir à cœur de se racheter parce que je pense qu’ils n’ont pas été non plus à leur meilleur niveau. Après, bien sûr qu’on y croit, on a toutes nos chances, on va essayer de jouer notre jeu, de ne pas défendre parce que sinon, ça va être très compliqué », a déclaré le joueur âgé de 21 ans. Rendez-vous dans seize jours à Turin pour la deuxième manche (un match à suivre sur notre live commenté).