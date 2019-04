Après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le goût de la victoire ce vendredi soir au Groupama Stadium contre Angers (2-1, 33e journée de Ligue 1). Dans cette rencontre, les Gones ont trouvé la faille grâce à Memphis Depay et Martin Terrier. Au coup de sifflet final, Houssem Aouar, auteur de deux passes décisives, est alors revenu sur la performance de son équipe au micro de Canal + Sport : « on est plutôt satisfait de ce qu’on a produit ce soir. Il y a eu beaucoup plus de fluidité de la part de notre équipe donc forcément, on s’est créé des occasions plus facilement. On est satisfait de cette rencontre, en espérant que ça va continuer. »

Seul point noir de la soirée : le but contre son camp de Lucas Tousart en fin de match (89e). Interrogé sur le sujet, le milieu de terrain français a cependant expliqué qu’il fallait retenir la victoire. « C’est vrai qu’on aurait voulu remporter la victoire sans prendre de but mais malheureusement, on a pris ce but, en plus un contre notre camp, donc on est déçu mais on va surtout retenir la belle performance de l’équipe », a conclu Houssem Aouar, auteur d’un grand match.