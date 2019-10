Présent lors de la conférence de presse de présentation de Rudi Garcia, Juninho, le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais, a tenu à remettre des choses en places. Et il en a plus qu’assez des fuites de son vestiaire et aussi des remplaçants qui ne marquent pas.

