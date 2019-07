Assez chahuté la saison dernière pour des prestations pas toujours à la hauteur de son rang, le défenseur central brésilien Marcelo (32 ans) peut néanmoins compter sur des soutiens de poids en interne. Ainsi, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais Juninho a tenu à rappeler que le natif de São Vicente avait été très bon lors de sa première saison dans la Capitale des Gaules. De plus, il estime que l’arrivée de Joachim Andersen et la concurrence avec Jason Denayer et Mapou Yanga-Mbiwa lui donneraient moins de responsabilités. Un nouveau rôle qui pourrait lui faire du bien.

