Pour son huitième de finale aller de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais accueillait ce mercredi soir la Juventus au Groupama Stadium. Face à la Vieille Dame, le club rhodanien n’était pas favori mais a réussi à créer la surprise en s’imposant 1-0 grâce à un but de Lucas Tousart. Un bon résultat avant le match retour qui se déroulera le 17 mars. Présent au micro de RMC Sport après la rencontre, Houssem Aouar a livré ses premières impressions : « avant le match, on a entendu qu’on n’était pas favori, à juste titre. Mais on a toujours cru qu’on pouvait déstabiliser cette équipe de la Juve et faire beaucoup mieux. On l’a fait, on a fait un très bon match mais il y a un deuxième match, il ne faut pas s’enflammer, rien n’est fait encore. »

Dans trois semaines, les Gones devront donc tenir à l’Allianz Stadium pour filer en quarts de finale. Mais avant cela, les hommes de Rudi Garcia vont devoir enchaîner en Ligue 1. Et le joueur de 21 ans le sait bien. « Il va falloir vitre se replonger dans le championnat et ça sera une bonne préparation. On ne va pas y aller là-bas en tant que victime, on va produire notre jeu. On va y aller avec beaucoup de confiance et d’envie », a également déclaré le natif de Lyon. Avant de retrouver les Bianconeri, l’Olympique Lyonnais va avoir de gros matches contre Saint-Etienne, Lille et Reims en championnat, et une demi-finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain.