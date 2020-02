Devant son public du Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais a battu la Juventus ce mercredi soir dans le cadre des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions (1-0). Dans trois semaines, à Turin, le club rhodanien tentera donc de conserver cette avance pour valider son billet pour le prochain tour et donc continuer l’aventure en C1. Satisfait de son équipe, Anthony Lopes est revenu sur le match après la rencontre.

« On a su se mettre à hauteur de cette Ligue des Champions. Il n’y a pas de secret. On sait qu’on est capables de faire des performances comme celle-ci, on a joué tous ensemble et souffert ensemble. Le résultat est là, je pense qu’on peut féliciter tout un groupe parce que tout le monde a bien travaillé. C’est une belle victoire mais c’est seulement la moitié du chemin. On verra », a lâché le portier portugais sur RMC Sport. Rendez-vous le 17 mars à l’Allianz Stadium.