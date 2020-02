Suite et fin des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions version 2019-20 ce mercredi soir à 21h avec une affiche de taille au Groupama Stadium entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin. Une affiche incontournable à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot et bien évidemment de l’OL et de la Juve. Une affiche sur le papier déséquilibrée entre une équipe de l’OL à la recherche d’un match référence dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, à l’image d’un Moussa Dembelé brillant en Ligue 1 mais plus en difficulté en C1, et une équipe de la Juventus qui domine la Serie A grâce à un Cristiano Ronaldo qui enfile les buts comme les perles depuis le début de l’année 2020.

À noter que cette rencontre ne sera pas accessible sur les canaux classiques de diffusion, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en ont pris l’habitude les saisons précédentes. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Rudi Garcia et celle entraînée par Maurizio Sarri sur RMC Sport 1. Autre raison de ne pas rater ce rendez-vous, l’historique de Cristiano Ronaldo contre l’OL et plus généralement contre les clubs français. CR7 est généralement toujours inspiré en France et offre souvent du spectacle, que ce soit face au PSG, face à Lyon ou face à Marseille. Mais du côté de Houssem Aouar et d’Anthony Lopes notamment, on voudra déjouer les pronostics et faire vibrer le public rhodanien qui se présentera en masse à Décines ce mercredi soir.

Regarder le match de foot OL-Juventus en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première journée de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement franco-italien ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce OL vs Juve directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un Wifi de bonne qualité ou une 4G efficace. Une opposition de style entre deux cadors européens qui sera arbitrée par Jesus Gil Manzano, 36 ans. Un arbitre espagnol qui a déjà arbitré 6 rencontres de Champions League mais qui n’a encore jamais croisé la route des Lyonnais, ni des Bianconeri depuis le début de sa jeune carrière européenne. Les supporters de la formation présidée par Jean-Michel Aulas espèrent que cela leur portera chance, et rêvent déjà d’un résultat positif face à la formation présidée par Andrea Agnelli.

