Frustré par son faible temps de jeu cette saison (12 titularisations en Ligue 1), au regard de ses prestations convaincantes (notamment ses deux matches contre Manchester City), Maxwel Cornet n’a jamais caché qu’il pourrait partir de l’OL, pourquoi pas vers Liverpool, qui s’intéresse à son profil. Mais il est également possible de voir l’Ivoirien rester chez les Gones cet été, comme il l’a confié à L’Équipe : « J’avais émis le souhait d’aller voir ailleurs, mais le président m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi. On a discuté d’une prolongation mais on n’a pas trouvé de terrain d’entente. »

« On a donc décidé de terminer la saison puis de voir pour du concret, a poursuivi Cornet. On verra après la CAN (qui se termine le 19 juillet, ndlr). Bien sûr (que je pourrais rester). Je l’ai fait comprendre au président en janvier. On verra... » Pour le moment, le contrat de l’attaquant expire en 2021 à l’OL, et il faudra que le club rhodanien lutte pour ne pas le laisser partir, sachant qu’il a reçu, en plus de Liverpool, des offres venant de Bundesliga.