Six buts lors des cinq dernières journées de Ligue 1, et 12 au total toutes compétitions confondues. Maxwel Cornet a été très précieux cette saison à l’Olympique Lyonnais. Annoncé du côté de Wolfsburg l’été dernier ou encore de Watford cet hiver, l’ailier français a finalement décidé de continuer l’aventure avec les Gones, lui qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2021. Mais le joueur de 22 ans n’est pas encore certain d’être Lyonnais la saison prochaine, comme il l’a expliqué sur beIN Sports.

« Je n’ai pas dit que je voulais partir mais comme j’ai dit, on s’est vus en janvier avec le président et je lui avais fait comprendre mon souhait de prolonger avec l’Olympique Lyonnais. Après, les discussions n’ont pas abouti donc... », a lâché l’international ivoirien, qui a ensuite évoqué l’intérêt de Liverpool : « c’est un très grand club et c’est très flatteur d’avoir un tel club qui s’intéresse à moi. Comme j’ai dit, je suis à Lyon jusqu’en 2021 mais on ne sait jamais de quoi est fait le football, donc on verra. La Premier League ? C’est un championnat que j’affectionne particulièrement donc pourquoi pas. »