Pour sa grande première sur le banc lyonnais, Rudi Garcia espérait un succès face à Dijon. Finalement, son OL n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul (0-0). Après la rencontre, son directeur sportif, Juninho, s’est montré satisfait des quelques changements qu’il a pu percevoir (voir vidéo). Garcia, lui, a analysé la rencontre à chaud.

« Il me semble oui (l’OL devait remporter les 3 points), notamment au vu de la seconde période. Tout n’a pas bien fonctionné en première période, il y a du travail, on manque un peu de coordination, de déplacement, de communication. Je nous ai trouvé un peu diesel physiquement. En première période, on a manqué d’engagement, pas dans les duels, mais dans l’intention d’aller presser cette équipe de Dijon et ne pas la laisser jouer. Quand on a changé de système au bout de 15-20 minutes ça a été beaucoup mieux. On a monté Houssem (Aouar) en meneur de jeu quand on avait le ballon, et en position de pressing avec Moussa (Dembélé) quand on ne l’avait pas. Mais la deuxième mi-temps est bonne. Si on regarde les statistiques, ce sont les stats d’une équipe qui a gagné, et pas d’une équipe qui a gagné que 1-0. Si on joue 10 fois le même match, avec les mêmes statistiques, et la même 2ème période, on l’aurait gagné 9 fois sur 10. Et pour le gagner 10 fois sur 10, il aurait fallu deux périodes comme la 2ème je pense ».