L’OL sera au rendez-vous des seizièmes de finale de la Coupe de France. Opposés à Bourg-en-Bresse samedi, les hommes de Rudi Garcia ont assumé leur rang face à l’actuel huitième de National en s’imposant sur le score fleuve de 7-0. Au cours de la rencontre, le technicien français de 55 ans a lancé les jeunes Amine Gouiri et Rayan Cherki, qui est devenu le plus jeune buteur de l’histoire de Lyon en inscrivant le dernier but des siens, à la 91ème minute. Et Rudi Garcia s’est montré particulièrement satisfait par l’entrée de ses deux jeunes joueurs, à l’issue du match.

« C’est un terrain qui me réussit bien. Avec Marseille nous avions gagné assez largement en 8es de finale de la Coupe de France (9-0, en 2018). Les joueurs ont fait le travail de manière professionnelle. Il n’y a pas eu de suffisance. J’ai bien aimé l’entrée des jeunes. Beaucoup de satisfactions. Notre première période a été difficile en raison d’un trop gros déchet technique de notre part et de l’intensité et le pressing de l’adversaire. J’étais plutôt content de notre manière de réagir. Moussa Dembélé, dont les rumeurs de départ sont infondées et pour lesquelles le président s’est exprimé, a marqué deux buts et frappé sur le poteau. Et deux autres joueurs offensifs ont marqué. C’est bon pour la confiance tout comme le fait que nous ayons marqué sept buts. J’ai bien aimé aussi l’entrée et la performance des jeunes », a déclaré Rudi Garcia dans des propos rapportés par L’Equipe. L’OL connaîtra son adversaire pour les seizièmes de finale de la Coupe de France (18 et 19 janvier) ce lundi, puisque le tirage au sort se déroulera juste avant la rencontre entre Rouen et Metz (20h55).