Rudi Garcia connaît bien Leipzig. Et pour cause, il a affronté deux fois cette formation avec l’OM en Ligue Europe (0-1, 5-2). Il sait donc, avant la rencontre de son OL contre les Allemands ce mardi soir (rencontre à suivre sur notre live commenté) de qui se méfier. Et notamment de l’attaquant international allemand, Timo Werner, qui avait offert la victoire au RBL à l’aller contre l’OM.