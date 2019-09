À l’occasion de la 9e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais se déplacera sur la pelouse de Geoffroy-Guichard pour y affronter l’AS Saint-Étienne. Mais cette rencontre du 6 octobre prochain se déroulera sans les supporters lyonnais. En effet, le club rhodanien vient d’annoncer que la Préfecture de la Loire avait pris un arrêté préfectoral d’interdiction de stationnement et de circulation des supporters Lyonnais.

« S’il n’est pas de la compétence de l’Olympique Lyonnais et de ses supporters de juger du bien fondé d’un tel arrêté, le club regrette cette décision et tient à exprimer sa profonde déception face à cette mesure restrictive, explique le club dans son communiqué. Le club déplore qu’aucun accord n’ait pu être trouvé et ce, malgré les nombreuses propositions de mesures et garanties évoquées lors de la réunion préparatoire de sécurité. »

