Auteur d’une prestation correcte lors de ce match nul 2-2 entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC, Nicolas Pépé a fait part de sa satisfaction quant au résultat de la partie à l’issue de la rencontre devant les caméras de Canal +.

« C’est un score logique mais c’est sur qu’en première période on a eu des occasions, c’était plus compliqué en deuxième. C’est un bon point qui va compter dans la course à la Ligue des Champions. Sachant qu’on a encore deux matchs à domicile, ce point va être important pour la suite. On les avait bien étudiés, c’est une équipe qui se coupait en deux facilement, ça s’est vu sur la première période mais malheureusement on a pas su concrétiser. C’est un bon point, on va continuer à travailler, on a trois importants qui arrivent », a expliqué l’Ivoirien.